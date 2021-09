Sonia Bruganelli parla della figlia Silvia | “All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che aveva un truncus di livello A”

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli e la relazione con Paolo Bonolis: “Vorrebbe più passione da parte mia” - MarioManca : #GfVip, Adriana Volpe e quel selfie di Sonia Bruganelli con Giancarlo Magalli - Novella_2000 : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: odio sotto i tacchi? La nuova cover di Novella - AngelicaRossel2 : RT @GioCellRed: Adriana Volpe, Sonia Bruganelli ed Alfonso Signorini questa sera su canale 5: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Tensione trae Adriana Volpe Ma cosa è previsto per la puntata del di stasera? Sicuramente si indagherà sulla tensione tra Adriana Volpe e. Quest'ultima ha postato ...Le protagoniste, a questo giro, sono le due opinioniste del programma:e Adriana Volpe , c he stando ai pettegolezzi non sarebbero state in buoni rapporti neanche prima dell'inizio ...Sonia Bruganelli racconta ai microfoni di Verissimo la sue esperienza come opinionista al GF Vip e si lascia andare a qualche confessione riguardante la ...La nuova cover di Novella 2000 sul battibecco social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: cos'altro aspettarsi dalle opinioniste del GFVip?