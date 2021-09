Scuola | a Linosa le medie restano chiuse perché gli insegnanti non si presentano

Advertising

ilSicilia : #Scuola #insegnanti Scuola, Martello: “A Linosa gli insegnati non si presentano” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Linosa

TGCOM

'Nelladi- denuncia Martello - si vive una situazione paradossale : ci sono insegnanti chiamati in servizio che non si presentano e, nonostante sul territorio vi siano persone in ...'Nelladi- denuncia Martello - si vive una situazione paradossale : ci sono insegnanti chiamati in servizio che non si presentano e, nonostante sul territorio vi siano persone in ...Gli studenti delle scuole medie di Linosa non possono andare a scuola. Mancano gli insegnanti, o meglio ci sarebbero, ma non si presentano in aula e chi, invece, vorrebbe insegnare non ...A Linosa, in Sicilia, gli studenti delle scuole medie non possono andare a scuola perché mancano gli insegnanti. O meglio, ci sono, ma non si presentano, e chi invece vorrebbe insegnare - tra Lampedus ...