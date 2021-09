Rolling Stones, via al tour Usa senza Charlie Watts: "Ci mancherà tantissimo, sul palco e fuori" (Di lunedì 27 settembre 2021) I Rolling Stones sono saliti sul palco del Dome at America's Center a St. Louis per la prima volta dopo la morte di Charlie Watts per riprendere il loro 'No Filter tour' negli Stati Uniti dopo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) Isono saliti suldel Dome at America's Center a St. Louis per la prima volta dopo la morte diper riprendere il loro 'No Filter' negli Stati Uniti dopo l'...

Advertising

SkyTG24 : Rolling Stones, al via il tour negli Usa. L'appello ai fan in un video: 'Vaccinatevi' - Devabole : RT @RaiNews: Riprende il 'No Filter' dei #RollinsStones tour ritardato a causa della pandemia #coronavirus. In ogni stadio ci sarà uno spaz… - RaiNews : Riprende il 'No Filter' dei #RollinsStones tour ritardato a causa della pandemia #coronavirus. In ogni stadio ci sa… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rolling Stones, al via il tour negli Usa. L'appello ai fan in un video: 'Vaccinatevi' - Nonnadinano : RT @RollingStoneita: È iniziato il primo tour dei Rolling Stones senza Charlie Watts #27settembre -