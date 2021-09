Referendum per l’aborto legale a San Marino: ha vinto il Sì con il 77,28% dei voti. Interrompere la gravidanza non sarà più reato (Di lunedì 27 settembre 2021) Passa con una schiacciante maggioranza di Sì la depenalizzazione dell’aborto a San Marino dove il 26 settembre si è votato il Referendum che cancella il reato per le donne che interrompono la gravidanza. Il Sì vince con 77,28% dei voti contro il 22,72%. E’ un risultato storico per la Repubblica di San Marino, che a 43 anni di distanza dalla legge italiana, ammette l’aborto. Il Referendum di iniziativa popolare, che ha visto in prima linea l’Unione donne sammarinesi (Uds), segna quindi un momento importante di un percorso iniziato nel 2003 con la prima proposta di legge in questo senso da parte della parlamentare di Sinistra Unita Vanessa Muratori. Fino ad oggi a San Marino, l’aborto era un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Passa con una schiacciante maggioranza di Sì la depenalizzazione dela Sandove il 26 settembre si è votato ilche cancella ilper le donne che interrompono la. Il Sì vince con 77,28% deicontro il 22,72%. E’ un risultato storico per la Repubblica di San, che a 43 anni di distanza dalla legge italiana, ammette. Ildi iniziativa popolare, che ha visto in prima linea l’Unione donne sammarinesi (Uds), segna quindi un momento importante di un percorso iniziato nel 2003 con la prima proposta di legge in questo senso da parte della parlamentare di Sinistra Unita Vanessa Muratori. Fino ad oggi a Sanera un ...

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - lauraboldrini : Il 52% dei seggi del Parlamento in #Islanda sarà ricoperto da donne. In #Svizzera approvato referendum per il matr… - selinablue50 : RT @jemenfousoui: Con un referendum in cui ha vinto per il 64% il Sì la Svizzera legalizza il matrimonio per tutti. A San Marino Sì legaliz… - adeoli1011 : Oltre il 77% dei votanti ha scelto di depenalizzare l'aborto a #SanMarino #BuoneNotizie. Grazie San Marino. -