Raffaella Carrà | l’omaggio che ammicca a Andy Warhol

Advertising

alecattelan : “Ma Raffaella Carrà merita molto più di un minuto di silenzio. Raffaella Carrà merita un minuto di rumore.”… - RaiPlay : Abbiamo imparato che è bello far l’amore da Trieste in giù ancor prima di sapere cosa vuol dire fare l’amore ??… - alecattelan : Signore e signori, con un medley di Raffaella Carrà: @Elodidipa! #DaGrande - Mosange : RT @dibuonmattino: Domani #28Settembre a #dibuonmattino la profonda devozione di Raffaella Carrà a Padre Pio. Dalle 07:30 su @TV2000it Cana… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? MUSICA ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI CANZONE DISCO di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Italian Disco Song Vota tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

La Lazio posta la canzone diche accompagna un video delle migliori giocate di Pedro nel derby, uno dei protagonisti assoluti della stracittadina vinta dai biancocelesti . I tifosi si ...Comincia quindi a lavorare come autore scrivendo testi per Iva Zanicchi, Giuni Russo, Mina, Ornella Vanoni,e tanti altri. Nel frattempo, diventa popolare anche come cantante e ...