Quando il museo è dentro una miniera

(Di lunedì 27 settembre 2021) Viaggio nei tunnel sotterranei dalla Val Trompia all'Alto Adige passando per Toscana, Sicilia e Sardegna. Per scoprire un mestiere antico, mettersi alla prova, degustare cibi locali e rilassarsi dallo stress. Caschetto d'ordinanza, torce per illuminare il cammino, vestiti pesanti, scarpe chiuse, preferibilmente da trekking, visto che la temperatura resta stabilmente a nove gradi. In realtà alla temperatura non si pensa affatto, affascinati da un'atmosfera che fa compiere un viaggio a ritroso nel tempo di decenni se non di secoli. Fino all'epoca in cui i minatori trascorrevano molte ore nel sottosuolo, per estrarre il ferro. Siamo nel cuore della exSant'Aloisio di Collio in Valtrompia, nel Bresciano. Qui, in un territorio, quello valtrumplino, con nei cromosomi già nel Medioevo l'attività estrattiva – che si concentrava oltre che a Collio, a Bovegno e ...