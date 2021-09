Problemi di secchezza vaginale? Cause e rimedi sorprendenti

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lasta diventando un problema? Scopri da cosa dipende e qualipossono aiutarti a sconfiggerla per sempre. Molte più donne di quante si pensi possono soffrire di. Un problema che può presentarsi in diverse fasi della vita e che alle basi ha origini eben diverse tra loro. Se L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Problemi secchezza

Vanity Fair Italia

... 'Ho diverse clienti - dice - che a causa dell'utilizzo di questi prodotti hanno presentatodialle mani. Per ripristinare l'epidermide, quindi, ci sono dei trattamenti appositi ...Come prevenire? 'Per evitaredi, di amaro e di astringenza, è importante, anche a livello fenolico, raccogliere uve mature. La durata e le modalità di vinificazione - affinamento, ...L'atrofia vulvovaginale, comunemente detta secchezza vaginale, è un disturbo che colpisce una donna su tre. Le formulazioni che uniscono idratazione, protezione e azione lenitiva aiutano a ridurre i s ...Il prurito può essere leggero o talmente forte che non si resiste a non grattarsi, anche a rischio di trovarsi in imbarazzo e di graffiarsi la pelle con le ...