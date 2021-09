Preziosi dopo la cessione del Genoa: "Non investirò più nel calcio" (Di lunedì 27 settembre 2021) "Il futuro del Genoa è blindato". Enrico Preziosi è convinto di aver fatto la scelta giusta. Nei giorni scorsi è andata in porto la cessione del Grifone, col club passato alla 777 Partners , una società... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 settembre 2021) "Il futuro delè blindato". Enricoè convinto di aver fatto la scelta giusta. Nei giorni scorsi è andata in porto ladel Grifone, col club passato alla 777 Partners , una società...

Advertising

Pall_Gonfiato : Le parole di Enrico #Preziosi dopo la cessione del #Genoa a #777Partners - Fiorentinanews : Preziosi: 'Dopo due anni di tribolazione, #Commisso ha portato in equilibrio la società e sta assicurando un futuro… - la_rossonera : ?????Zlatan Ibrahimovic tornerà arruolabile dopo la sosta: la sfida con il Verona potrebbe dargli minuti preziosi pe… - 45acpjoe : RT @GnocchiGene: Genoa: Preziosi ha ceduto il club al fondo americano 777 Partners. Dopo aver esonerato 777Misters #24settembre #Gazzetta #… - giornalemolise : Dopo la tregua, nuovo #Furto in abitazione a #Trivento: portano via 5 mila euro e preziosi -… -