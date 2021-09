Ottavio Bianchi: “Napoli primo in classifica, non mi sorprende. Anguissa come Romano. Osimhen va lasciato senza pressione e libero di sbagliare” (Di lunedì 27 settembre 2021) Ottavio Bianchi l’allenatore degli scudetti parla del Napoli di Spalletti e di Osimhen. L’ex tecnico azzurro: “Società buona, giocatori buoni, allenatore buono”. Bianchi SUL Napoli DI SPALLETTI Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli di Ferlaino e Maradona, ha rilasciato alcune dichiarzioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” “Non mi sorprende il Napoli a punteggio pieno, la società ha operato bene mantenendo lo stesso organico mentre le altre hanno cambiato. Poi c’è stata una stagione anomala per via del COVID-19 e per il post Europei e Copa America. Chi ha mantenuto lo stesso organico, con un gioco già collaudato, chiaramente è messo meglio. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021)l’allenatore degli scudetti parla deldi Spalletti e di. L’ex tecnico azzurro: “Società buona, giocatori buoni, allenatore buono”.SULDI SPALLETTI, ex allenatore deldi Ferlaino e Maradona, ha rialcune dichiarzioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” “Non miila punteggio pieno, la società ha operato bene mantenendo lo stesso organico mentre le altre hanno cambiato. Poi c’è stata una stagione anomala per via del COVID-19 e per il post Europei e Copa America. Chi ha mantenuto lo stesso organico, con un gioco già collaudato, chiaramente è messo meglio. ...

