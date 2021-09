Napoli, operatori ecologici svuotano un cestino e spargono i rifiuti lungo la strada. La video-denuncia: “Gesto inqualificabile” (Di lunedì 27 settembre 2021) Un operatore ecologico si avvicina a un cestino, lo apre, riversa la spazzatura per terra e poi la calcia lungo la strada. È la scena immortalata dalle telecamere di un esercizio commerciale in corso Vittorio Emanuele, a Napoli. “Si vedono alcuni operatori Asia mentre spargono in strada i rifiuti raccolti da un cestino, invece di rimuoverli – ha dichiarato il consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’episodio – Nel dettaglio si vede un primo operatore che apre il cestino, lo svuota a terra e con i piedi sparge i rifiuti lungo tutta la strada. Sopraggiunge un altro operatore alla guida di un mezzo che osserva la scena e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Un operatore ecologico si avvicina a un, lo apre, riversa la spazzatura per terra e poi la calciala. È la scena immortalata dalle telecamere di un esercizio commerciale in corso Vittorio Emanuele, a. “Si vedono alcuniAsia mentreinraccolti da un, invece di rimuoverli – ha dichiarato il consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che hato l’episodio – Nel dettaglio si vede un primo operatore che apre il, lo svuota a terra e con i piedi sparge itutta la. Sopraggiunge un altro operatore alla guida di un mezzo che osserva la scena e ...

Advertising

eziomauro : Napoli, l'operatore ecologico sparge i rifiuti per strada: le immagini dalle telecamere di sicurezza - zazoomblog : Napoli operatori ecologici svuotano un cestino e spargono i rifiuti lungo la strada. La video-denuncia: “Gesto inqu… - ilfattovideo : Napoli, operatori ecologici svuotano un cestino e spargono i rifiuti lungo la strada. La video-denuncia: “Gesto inq… - Fort71488686 : RT @JolietJackBlues: Questi #LAMMERDA devono PERDERE IL LAVORO e tornare a piangere miseria... ?? Il @ComuneNapoli DEVE cacciarli via a cal… - paoloferrarelli : RT @PPicerni: Napoli, gli operatori ecologici filmati mentre spargono rifiuti in strada: la denuncia social -