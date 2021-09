Napoli Cagliari, lite a fine primo tempo tra Spalletti e Caceres. I dettagli (Di lunedì 27 settembre 2021) Si sarebbe consumato una accesa discussione nell’intervallo di Napoli Cagliari tra Caceres e Spalletti Come riporta Repubblica si sarebbero scaldati gli animi all’intervallo di Napoli Cagliari. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi si sarebbe consumata una lite tra il difensore del Cagliari Martin Caceres e il tecnico del Napoli Luciano Spalletti: restano ignote le cause. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Si sarebbe consumato una accesa discussione nell’intervallo ditraCome riporta Repubblica si sarebbero scaldati gli animi all’intervallo di. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi si sarebbe consumata unatra il difensore delMartine il tecnico delLuciano: restano ignote le cause. L'articolo proviene da Calcio News 24.

