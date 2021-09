Naomi Osaka: “Tornerò presto a giocare, ma non darò peso a vittorie o sconfitte” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Tornerò a giocare, probabilmente presto. Ho avvertito di nuovo quel desiderio di scendere in campo. Non darò peso alla vittoria o alla sconfitta, proverò soltanto il piacere di tornare in campo. Ho sofferto per lunghi periodi di depressione, ma sto per tornare”. Queste sono le recenti e significative dichiarazioni di Naomi Osaka, intervistata durante la trasmissione ‘The Shop’, tra gli appuntamenti di punta firmato ‘Hbo’. La tennista giapponese, pluricampionessa Slam e tra le potenziali dominatrici del circuito Wta, ha posto una cesura tra sé e lo sport agonistico dopo il percorso infelice agli Us Open; Osaka, infatti, ha deluso le attese e ceduto il passo a Leylah Fernandez al terzo turno. L’atleta nipponica è reduce da un periodo di forma non ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “, probabilmente. Ho avvertito di nuovo quel desiderio di scendere in campo. Nonalla vittoria o alla sconfitta, proverò soltanto il piacere di tornare in campo. Ho sofferto per lunghi periodi di depressione, ma sto per tornare”. Queste sono le recenti e significative dichiarazioni di, intervistata durante la trasmissione ‘The Shop’, tra gli appuntamenti di punta firmato ‘Hbo’. La tennista giapponese, pluricampionessa Slam e tra le potenziali dominatrici del circuito Wta, ha posto una cesura tra sé e lo sport agonistico dopo il percorso infelice agli Us Open;, infatti, ha deluso le attese e ceduto il passo a Leylah Fernandez al terzo turno. L’atleta nipponica è reduce da un periodo di forma non ...

