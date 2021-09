Milan | Brahim Diaz | ' Atletico fortissimo | ma vogliamo la vittoria'

Advertising

Gazzetta_it : Brahim, tutto un altro 10: il Milan è già oltre Calhanoglu - Gazzetta_it : Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è… - AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - alebisix : RT @FraNasato: Brahim Diaz a @diarioas: 'Mi piace avere leadership ed essere protagonista. Maldini? Abbiamo un bellissimo rapporto, ha gran… - gilnar76 : Brahim Diaz: «Juve Milan di maggio? Ho sempre sentito la fiducia» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

Commenta per primo Un avvio di stagione super perDiaz con 3 gol in campionato e 1 in Champions League. Il numero 10 rossonero non vuole ... ma io gioco nele sono qui per dare tutto quello ...APPROFONDIMENTI SPORT Serie A, Napoli primo in classifica a punteggio pieno SPORTgol vuole levarsi la maglietta ma Calabria lo ferma SERIE A Allo Spezia non basta Verde. Dopo il gol di ...Brahim Diaz è tornato sul Juve Milan del 9 maggio scorso in cui fu uno dei protagonisti a sorpresa. Le dichiarazioni in cui fu anche eletto migliore in campo dai tifosi rossoneri. Le dichiarazioni. «H ...Ecco le parole del numero 10 dei rossoneri alla vigilia del match di Champions League contro i Colchoneros di Simeone ...