Matteo Enrico mette in luce su TikTok il sottile confine tra il vero e il fake del web (Di lunedì 27 settembre 2021) Matteo Enrico è un creator e su TikTok conta oltre 1 milione di followers. A differenza di tanti altri, però, il giovane di Luino – in provincia di Varese – ha un progetto, un’idea che nessuno prima di lui aveva avuto. Nei suoi video, Matteo mette in luce la veridicità dei video che circolano sul web ogni giorno e che – il più delle volte – puzzano un po’ di fake. LEGGI ANCHE > Mattia Stanga, i POV al potere: «Ma che fatica far ridere i nonni su TikTok» Matteo Enrico: il creator del vero o fake Avremmo potuto intervistare Matteo in un normale contesto con delle normali domande. E invece, abbiamo scelto di adeguarci a lui e al suo format e quindi, cinque domande e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 settembre 2021)è un creator e suconta oltre 1 milione di followers. A differenza di tanti altri, però, il giovane di Luino – in provincia di Varese – ha un progetto, un’idea che nessuno prima di lui aveva avuto. Nei suoi video,inla veridicità dei video che circolano sul web ogni giorno e che – il più delle volte – puzzano un po’ di. LEGGI ANCHE > Mattia Stanga, i POV al potere: «Ma che fatica far ridere i nonni su: il creator delAvremmo potuto intervistarein un normale contesto con delle normali domande. E invece, abbiamo scelto di adeguarci a lui e al suo format e quindi, cinque domande e ...

Advertising

LegaSalvini : BAGNO DI FOLLA A TOR BELLA MONACA PER #SALVINI: MICHETTI PRIMO AL BALLOTTAGGIO E LEGA LA SORPRESA DELLE ELEZIONI… - matteo_belfiore : @Enrico_Miglino @micheleboldrin Nel senso che le donne che si affidano all'IVF o all'adozione lo fanno perché non h… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: BAGNO DI FOLLA A TOR BELLA MONACA PER #SALVINI: MICHETTI PRIMO AL BALLOTTAGGIO E LEGA LA SORPRESA DELLE ELEZIONI #3e4otto… - Enrico_Miglino : @matteo_belfiore @micheleboldrin Tasso di fertilita’ e’ numero medio di figli nella vita di una donna. Fare figli e… - matteo_belfiore : @Enrico_Miglino @micheleboldrin La fertilità è la potenzialità riproduttiva di un organismo, non la incrementi con… -