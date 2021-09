Lazio |  i fantasmi del Castello di Fumone |  durante la notte potresti sentire strani rumori

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gran parte della popolarità di Fumone, in provincia di Frosinone, si deve alla presenza di quello che – secondo molti – sarebbe un castello infestato da fantasmi. Il maniero che si erge a più di 800 metri su un’altura domina la zona circostante e divenne il punto di avvistamento perfetto contro i nemici provenienti dalla Casilina per oltre 500 anni a partire dall’XI secolo. Castello di Fumone, la leggenda sul fantasma del marchesino Il Castello divenne poi una fortezza militare dello Stato Pontificio del bassoe secondo le cronache le prigioni di Fumone erano tra le più difficili da sopportare: il prigioniero più illustre fu certamente Celestino V, il pontefice rinchiuso dal suo successore Bonifacio VIII che morì in circostanze a dir poco misteriose. LEGGI ANCHE: — Il Castello di Santa Severa, fra mito e macabra leggenda Ma il personaggio più ...