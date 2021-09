Lavoro, Corte Conti: organizzazione eterogenea dei Centri per l’impiego rallenta le procedure (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Nel nostro Paese esistono eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e sistemi informativi diversificati e sovente non dialoganti tra di loro”. È quanto emerge dall’indagine sul “Funzionamento dei Centri per l’impiego nell’ottica dello sviluppo del mercato del Lavoro” condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti e approvata con delibera n. 16/2021/G. Per la Corte è, invece, essenziale una definizione chiara di misure, interventi e regole che, pur consentendo il dovuto margine di flessibilità richiesto dalle specificità territoriali, analizzate nella relazione secondo i diversi profili di utenza, sia coordinata dal livello centrale, al fine di assicurare sia una maggiore rispondenza ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Nel nostro Paese esistono eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e sistemi informativi diversificati e sovente non dialoganti tra di loro”. È quanto emerge dall’indagine sul “Funzionamento deipernell’ottica dello sviluppo del mercato del” condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato delladeie approvata con delibera n. 16/2021/G. Per laè, invece, essenziale una definizione chiara di misure, interventi e regole che, pur consentendo il dovuto margine di flessibilità richiesto dalle specificità territoriali, analizzate nella relazione secondo i diversi profili di utenza, sia coordinata dal livello centrale, al fine di assicurare sia una maggiore rispondenza ...

