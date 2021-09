I commoventi auguri di Selvaggia Lucarelli alla madre che non ricorda più

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri era il compleanno delladi. La giornalista ha voluto farle glimostrando solo parte del suo viso.sua mamma non sono mai piaciuti il suo compleanno, le foto e i carboidrati ma non può piùre le date. Un po’ di tempo faha confidato che suaè affetta da Alzheimer, una malattia che purtroppo sentiamo nominare sempre più di frequente, non è più così rara. Difficile vivere e convivere con un genitore che non ha più memoria, che non ti riconosce più. Lanel suo post racconta che la sua mamma non ha mai dimenticato un compleanno degli altri. Se non si fosse ammalata forse non le avrebbe fatto glisocial, non avrebbe ...