I BTS sui no-vax: “Comprendiamo la loro paura” (Di lunedì 27 settembre 2021) Qual è il pensiero dei BTS sui no-vax? I Bangtan Boys, ricordiamo, si sono trovati costretti a cancellare il tour mondiale Map Of The Soul proprio per via del persistere della pandemia del Covid-19. Per l’occasione, infatti, il settetto di Seul aveva incoraggiato i fan a vaccinarsi per favorire il lento processo di uscita dalla crisi pandemica. Nelle ultime ore i BTS hanno partecipato a Good Morning America e sono tornati sull’argomento. A prendere la parola J-Hope, che spera in una presa di coscienza da parte del pubblico: “Per quanto siamo ansiosi di esibirci, speriamo anche che la situazione migliori rapidamente, che molte persone vengano vaccinate e che diventi possibile per noi tenere un concerto in sicurezza”. Presente in collegamento anche il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in che ha dibattuto con i Bangtan Boys su pandemia e vaccini. Jin, cantante dei BTS, ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Qual è il pensiero dei BTS sui no-vax? I Bangtan Boys, ricordiamo, si sono trovati costretti a cancellare il tour mondiale Map Of The Soul proprio per via del persistere della pandemia del Covid-19. Per l’occasione, infatti, il settetto di Seul aveva incoraggiato i fan a vaccinarsi per favorire il lento processo di uscita dalla crisi pandemica. Nelle ultime ore i BTS hanno partecipato a Good Morning America e sono tornati sull’argomento. A prendere la parola J-Hope, che spera in una presa di coscienza da parte del pubblico: “Per quanto siamo ansiosi di esibirci, speriamo anche che la situazione migliori rapidamente, che molte persone vengano vaccinate e che diventi possibile per noi tenere un concerto in sicurezza”. Presente in collegamento anche il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in che ha dibattuto con i Bangtan Boys su pandemia e vaccini. Jin, cantante dei BTS, ha ...

