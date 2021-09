GF Vip, Jo Squillo: la frase sui latticini e i noduli al seno scatena i social. L'ha detto davvero? (Di lunedì 27 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip, Jo Squillo ha fatto delle affermazioni controverse sul consumo di latticini, associandolo alla presenza dei noduli al seno. Le parole della cantante non sono certo passate ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip, Joha fatto delle affermazioni controverse sul consumo di, associandolo alla presenza deial. Le parole della cantante non sono certo passate ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - _shadowarchive_ : jo squillo sophie codegoni manila nazzaro soleil sorge abbraccio luna sera pianti ship saffica pezzo di cuore grand… - DEVIVALERE : Ok continuiamo con il prossimo girone del vip preferito eliminati: Jo Squillo, Amedeo Goria, Katia Ricciarelli, Gia… - supermalaxx : #gfvip Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini e Jo Squillo 'massacrati' da Antonio Cavalli, ex di Miriana Trevisan - verita_blog : ??VIP IMMUNI DELLA SETTIMANA: •CARMEN RUSSO •JO SQUILLO •ALEX BELLI •RAFFAELLA FICO •MANILA NAZZARO •MANUEL BORTUZZO… -