Fa gol con una bottiglia in mano: la prodezza di Destro (Di lunedì 27 settembre 2021) In occasione del terzo gol del Genoa, l'attaccante non era riuscito a liberarsi della bottiglietta d'acqua prima che gli arrivasse il pallone Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) In occasione del terzo gol del Genoa, l'attaccante non era riuscito a liberarsi della bottiglietta d'acqua prima che gli arrivasse il pallone

Advertising

OfficialASRoma : Fine primo tempo. Andiamo sotto di due gol, poi accorciamo con @ibanez41oficial #LazioRoma | #ASRoma - JuventusFCYouth : 10’ |?| CHE GOL DI SEKULOOOOOV!!!!!!! CHE AZIONE HA FATTO SEKULOV? ?? Progressione palla al piede strepitosa e go… - chetempochefa : A 12 anni dall’ultima partita di Paolo Maldini, il figlio Daniel #Maldini gioca per la prima volta come titolare ne… - Giovann83348006 : …con le piccole le vinci faticando perché non hanno grandi attaccanti, ma quando si alza l’asticella della qualità… - chluigi64 : @Yattaran Sono i calciatori a decidere come giocare a calcio. Se Immobile fa il movimento in profondità già nella s… -