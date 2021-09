Diaz | “L’eredità di Calhanoglu? Penso ad essere la migliore versione di me stesso”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 27 settembre 2021) Brahim, centrocampista offensivo del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per parlare in vista della sfida di Champions tra i rossoneri e l’Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni. Suldi“Iosolo ala miapossibile e aiutare la squadra con gol o assist, è la cosa più importante ed è l’unica che posso fare. È un gioco di squadra.che abbiamo uno spirito incredibile, alla fine conta la passione che abbiamo per il calcio e fare quello che possiamo fare”. Sul “derby” contro l’Atletico (è cresciuto nel Real Madrid) “Pressione?che possa avere un peso, però ora gioco per il Milan e punto solo a fare il massimo che posso per aiutare la ...