Di Battista: "Sostegno a Raggi e Roma Ecologista per rilancio città" (Di lunedì 27 settembre 2021) Si comincia con il Grande Raccordo Boschivo, la grande muraglia verde di Roma per proteggere dal cambiamento climatico, con la piantumazione dei primi 4000 alberi. Presenti tra gli altri il sindaco di Roma Virginia Raggi, Lapo Sermonti, tra i capilista della lista Roma Ecologista, il presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio e l'ex deputato del M5S Alessandro Di Battista.

Roma 2021: Di Battista con Raggi sostiene ‘Roma Ecologista’ E aggiunge: “Oggi l’ambiente e’ priorita’. Questa grande muraglia verde, e’ un grande bosco per i nostri figli e le generazioni future. Ringrazio Roma Ecologista che ha adottato questa area come primo ...

