Dayane Mello: "È stata minacciata", il retroscena choc a La Fazenda (Di lunedì 27 settembre 2021) Dayane Mello a La Fazenda minacciata di essere espulsa: l'ultimo retroscena choc Dayane Mello ha vissuto un vero e proprio incubo nel reality brasiliano La Fazenda. Difatti quest'ultima ha subìto molestie da parte di un concorrente, il quale è stato espulso proprio in questi giorni. In queste ultime ore anche lo staff della modella brasiliana ha rotto il silenzio su tutta questa vicenda facendo accuse molto gravi nei confronti della produzione del reality. Difatti il suddetto staff, in un lungo post pubblicato in queste ultime ore su instagram, ha dichiarato che dopo quel terribile episodio non sarebbe stato concesso a Dayane Mello di parlare con un avvocato. Ma non è finita qua perchè lo staff di ...

