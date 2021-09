Crown Trick | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di lunedì 27 settembre 2021) Quando si porta sul mercato un titolo appartenente ad un genere tanto abusato come i Battle Royale, Souls, Rouguelike (Rouguelite) ed altri, bisogna proporre qualcosa che lo differenzi dalla massa e invogli il giocatore a trascorrere del tempo con esso, oltre naturalmente a spendere denaro per l’acquisto. Uscito su PC diversi anni fa, quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi, giunto di recente anche su console.Investite i panni di una bimba dai capelli rossi di nome Elle, la cui missione è quella di salvare il suo regno, per farlo deciderà di addentrarsi in un labirinto costellato di nemici e pericoli di ogni sorta.è un roguelike, di ...

Come vi avevamo fatto sapere ,era in arrivo anche su PlayStation 4 e Xbox One , e quel giorno è arrivato. Da oggi 7 settembre infatti il titolo sviluppato da NExT Studios e pubblicato da Team17 è disponibile su queste ...(Console e PC) [email protected] - 7 settembre Benvenuti nel regno dell'incubo! Guida la protagonista Elle in un pericoloso viaggio attraverso dungeon generati proceduralmente, navigando ...