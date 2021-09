Correa e Vidal in gruppo per la rifinitura. Le scelte di Inzaghi (Di lunedì 27 settembre 2021) La settimana di Simone Inzaghi si apre con una buona notizia: il rientro in gruppo di Correa e di Arturo Vidal, entrambi assenti nella gara di San Siro contro l'Atalanta. Per la sfida di Champions di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 settembre 2021) La settimana di Simonesi apre con una buona notizia: il rientro indie di Arturo, entrambi assenti nella gara di San Siro contro l'Atalanta. Per la sfida di Champions di ...

