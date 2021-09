Advertising

zazoomblog : Contestatore colpisce Macron con un uovo durante la visita a Lione – Video - #Contestatore #colpisce #Macron -

Ultime Notizie dalla rete : Contestatore colpisce

Il Fatto Quotidiano

Il presidente francese è finito nel mirino di un. L'uovo lanciato,... Read More Flash ... Read More World Terremoto in Grecia: forte scossaCreta 6,1 gradi Richter 27 Settembre ..."Abbasso la Macronia!", grida il finto ammiratore, cheil presidente in piena faccia, facendolo quasi traballare. Scosso, Macron non commenta nell'immediato. Il/assalitore viene ...Emmanuel Macron colpito da un uovo a Lione. Il presidente francese è finito nel mirino di un contestatore. L'uovo lanciato, come documenta il video di Lyon Mag, ha centrato il bersaglio ma non si è ro ...Durante la visita del Presidente francese al Salone della ristorazione, un contestatore gli ha lanciato addosso un uovo, colpendolo sulla spalla.