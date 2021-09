Bundestag, chi entra e chi no (Di lunedì 27 settembre 2021) Il collegio di Merkel alla giovane Spd Simbolo del tracollo della Cdu è il collegio elettorale di Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I in Meclemburgo-Pomerania che per otto volte, dal 1990 in poi, ha eletto Angela Merkel e che domenica è stato conquistato da Anna Kassautzki, 27 anni, della Spd con il 24,3%, migliorando di 12,7 punti percentuali la performance del suo partito, contro il 20,4% dello sfidante della Cdu Georg Günther, 23,6 punti in meno rispetto a Merkel nel 2017. Per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 27 settembre 2021) Il collegio di Merkel alla giovane Spd Simbolo del tracollo della Cdu è il collegio elettorale di Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I in Meclemburgo-Pomerania che per otto volte, dal 1990 in poi, ha eletto Angela Merkel e che domenica è stato conquistato da Anna Kassautzki, 27 anni, della Spd con il 24,3%, migliorando di 12,7 punti percentuali la performance del suo partito, contro il 20,4% dello sfidante della Cdu Georg Günther, 23,6 punti in meno rispetto a Merkel nel 2017. Per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Cancelliere è chi ha una maggioranza al Bundestag con sé'. Lo ha detto il leader della Cdu Armin Laschet a Berlino, in c… - Queenma78581211 : RT @SimoneAlliva: Oltre a votare per il #Bundestag e per il sindaco, a #Berlino si votava anche un #referendum sulla espropriazione degli a… - fabrye : RT @SimoneAlliva: Oltre a votare per il #Bundestag e per il sindaco, a #Berlino si votava anche un #referendum sulla espropriazione degli a… - squopellediluna : RT @SimoneAlliva: Oltre a votare per il #Bundestag e per il sindaco, a #Berlino si votava anche un #referendum sulla espropriazione degli a… - Loreta62267450 : RT @SimoneAlliva: Oltre a votare per il #Bundestag e per il sindaco, a #Berlino si votava anche un #referendum sulla espropriazione degli a… -