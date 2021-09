Brahim Díaz: “Lotteremo fino all’ultima giornata per lo Scudetto” (Di lunedì 27 settembre 2021) Brahim Díaz, attaccante del Milan, ha parlato degli obiettivi stagionali del Diavolo. Dopo il secondo posto, ora si sogna qualcosa in più ... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 settembre 2021), attaccante del Milan, ha parlato degli obiettivi stagionali del Diavolo. Dopo il secondo posto, ora si sogna qualcosa in più ...

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - Gazzetta_it : Brahim, tutto un altro 10: il Milan è già oltre Calhanoglu - infoitsport : Brahim Diaz: 'Per ora non penso al futuro, mi godo il Milan' - Spina141 : @Lowandoski85 @cbc556bddb364a1 @cmdotcom Brahim Diaz e basta praticamente. A quanto pare secondo gli haters lui da solo vale mezza squadra ?? -