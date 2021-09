Bari | detenuto aggredisce guardie giurate ed evade dal policlinico Lo riferisce un sindacato

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nota diffusa dalUilpa, riportata dal Corriere della Sera. Stando a tale comunicazione il 29enne di origine salentina,per rapina, ha aggredito leed è evaso daldiieri a tarda sera. In ospedale si trovava per accertamenti dopo avere ingerito una lametta, sempre stando alla ricostruzione del fatto. Ricerche in corso. L'articoloeddal Loun proviene da Noi Notizie..

Advertising

AnsaPuglia : Carceri: Uilpa, detenuto evade da ospedale Bari durante cure. De Fazio, 'aveva ingerito una lametta, è disfatta del… - GiuseppeAnacle2 : Bari, colpisce con una testata la guardia giurata e scappa: detenuto evade dal Policlinico - NoiNotizie : #Bari: detenuto aggredisce guardie giurate ed evade dal policlinico - NoiNotizie : #Bari: detenuto aggredisce guardie giurate ed evade dal policlinico - corrmezzogiorno : #Bari Bari, detenuto aggredisce le guardie giurate e poi evade dal Policlinico -

Ultime Notizie dalla rete : Bari detenuto

Corriere del Mezzogiorno

Nel primo documento si asseriva che, nel corso di una udienza davanti alla Corte di Assise di... Concludeva l intervista asserendo che undi grosso calibro, nel corso di un secondo ...Eranel carcere di massima sicurezza di Sassari. Per gravi motivi di salute è stato messo ... dove era stato assegnato alla parrocchia di San Nicola di. In prima linea alla lotta all'...(ANSA) - BARI, 27 SET - "Un detenuto del carcere di Bari di origini leccesi di circa 29 anni, in carcere per rapina e in attesa di giudizio, è evaso ieri sera verso le 22.30 dal policlinico cittadino, ...“Un detenuto del carcere di Bari di origini leccesi di circa 29 anni, in carcere per rapina e in attesa di giudizio, è evaso ieri sera verso le 22.30 dal Policlinico dove era stato condotto dopo aver ...