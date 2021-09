16 nuovi contagi rilevati in FVG lunedì 27 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.220 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,07%. Sono inoltre 881 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,34 %). Nella giornata odierna non si registrano decessi; calano a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti sono 41. I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.559, i clinicamente guariti 78, mentre le persone in isolamento calano a 1.006. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.509 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.045 a ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.220 tamponi molecolari sono stati13con una percentuale di positività dell’1,07%. Sono inoltre 881 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati3 casi (0,34 %). Nella giornata odierna non si registrano decessi; calano a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti sono 41. I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.559, i clinicamente guariti 78, mentre le persone in isolamento calano a 1.006. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.509 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.045 a ...

