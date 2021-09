Zlatan Ibrahimovic entra nel mondo degli integratori con la «gomma di Ibra» (Di domenica 26 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic è il nuovo volto, ma non solo, della gomma da masticare che migliora la concentrazione. Si tratta di Mind The Gum, dell’azienda Dante Medical Solutions, di cui l’ex calciatore e rivelazione come conduttore sul palco di Sanremo, ha acquisito il 18% delle quote societarie. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic è il nuovo volto, ma non solo, della gomma da masticare che migliora la concentrazione. Si tratta di Mind The Gum, dell’azienda Dante Medical Solutions, di cui l’ex calciatore e rivelazione come conduttore sul palco di Sanremo, ha acquisito il 18% delle quote societarie.

Advertising

Sport_Fair : Morto il chirurgo che operò #Ibrahimovic: sui social il triste addio dello svedese a #FreddieFu - sportli26181512 : Ibrahimovic ricorda Freddie Fu: 'Se sono ancora al top è grazie a lui. Riposa in pace': Zlatan Ibrahimovic, sui suo… - sportli26181512 : Ibrahimovic: 'I ragazzi hanno capito cosa serve per arrivare in alto': Nella sua lunga intervista concessa al magaz… - sportli26181512 : Ibra ammette: 'Quest'anno devo portarmi dietro il fisico tutti giorni e dargli retta': Nel corso dell'intervista a… - sportli26181512 : SportWeek - Ibrahimovic: 'Al Milan abbiamo fatto un gran lavoro. Quest'anno devo ascoltare il mio corpo': Il fuoric… -