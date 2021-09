Wta Nur-Sultan 2021 | programma e orari lunedì 27 settembre

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) Il, con glie l’ordine di gioco di27del torneo Wta di Nur-. Sei i match di primo turno di scena in Kazakhistan, dove è tutto pronto per l’inizio del main draw. Subito un campo la seconda forza del seeding Van Uytvanck. Occhi anche su Krystina Pliskova, opposto alla russa Gracheva. Di seguito l’ordine di gioco. CENTRAL COURT A partire dalle ore 07,00 – Tsurenko vs Diatchenko A seguire – Kulambayeva vs (2) Van Uytvanck A seguire – Friedsam vs Rodionova A seguire – match di doppio A seguire – (7) Gracheva vs Kr. Pliskova COURT 1 A partire dalle ore 07,00 – Tsurenko vs Diatchenko A seguire – Gasanova vs Hatouka A seguire – Krunic vs Boulter A seguire – match di doppio SportFace.