Verstappen | ' Per fortuna è arrivata la pioggia | da ultimo sono arrivato 2Â°'

Verstappen: 'Per fortuna è arrivata la pioggia: da ultimo sono arrivato 2°' (Di domenica 26 settembre 2021) Un GP sulle montagne russe, è proprio il caso di dirlo. Una prima parte di gara molto forte, le difficoltà nella fase centrale, una specie di resurrezione con la pioggia, utilissima per artigliare un ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) Un GP sulle montagne russe, è proprio il caso di dirlo. Una prima parte di gara molto forte, le difficoltà nella fase centrale, una specie di resurrezione con la, utilissima per artigliare un ...

