Ultime Notizie Roma del 26-09-2021 ore 10:10 (Di domenica 26 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura via libera dal comitato tecnico scientifico alla terza dose di vaccino per gli over 80 per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite sanitari più esposti al rischio contagio a partire da domani si deciderà sulla riduzione della quarantena nelle scuole e sull'aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli ovvero stadi concerti Cinema e Teatri nelle Ultime rilevazioni 3500 positivi ai test covid in 24 ore 50 i decessi in un giorno nell'ultima giornata sono stati eseguiti oltre 357 mila tamponi il tasso di positività e del 1% in calo rispetto al 1 e 4 perdi venerdì 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in calo scende anche il numero dei ricoverati con sintomi nei reparti ordinari il 74% delle persone vaccinabili ha completato il ...

