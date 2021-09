Regno Unito, “5G Global Mobile Network Experience Awards”: Tim è la rete più veloce d’Europa (Di domenica 26 settembre 2021) Opensignal, lo standard Globale indipendente per la misurazione della user Experience delle reti mobili, ha pubblicato il report 5G Global Mobile Network Experience Awards, riconoscendo a TIM il primato europeo per velocità di download nella rete Mobile 5G. Il report – si legge in una nota – posiziona inoltre TIM nella top 30 mondiale nel consentire un miglioramento nel passaggio dalla rete 4G al 5G in termini di velocità di download e upload, nella diffusione di video e nella gaming Experience. Basata su un’analisi indipendente delle misurazioni raccolte dal primo gennaio al 29 giugno 2021, la ricerca ha analizzato l’esperienza d’uso dei clienti nella rete Mobile dei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) Opensignal, lo standarde indipendente per la misurazione della userdelle reti mobili, ha pubblicato il report 5G, riconoscendo a TIM il primato europeo per velocità di download nella5G. Il report – si legge in una nota – posiziona inoltre TIM nella top 30 mondiale nel consentire un miglioramento nel passaggio dalla4G al 5G in termini di velocità di download e upload, nella diffusione di video e nella gaming. Basata su un’analisi indipendente delle misurazioni raccolte dal primo gennaio al 29 giugno 2021, la ricerca ha analizzato l’esperienza d’uso dei clienti nelladei ...

