Poker dell’Empoli al Bologna: 4-2 splendido per i toscani (Di domenica 26 settembre 2021) Gara bellissima al Carlo Castellani. Il Poker dell’Empoli al Bologna lancia i toscani in classifica. Per i padroni di casa c’è l’autogol a freddo di Bonifazi e poi le firme di Pinamonti, Bajrami e Ricci. Nei rossoblù a segno Barrow e Marko Arnautovic. Quali soni state le scelte dei tecnici? Andreazzoli sceglie il 4-3-1-2. Vicario tra i pali e linea difensiva con Stojanovic, Viti, Romagnoli e Marchizza. In cabina di regia c’è Ricci affiancato da ?urkowski ed Henderson. Bajrami trequartista dietro al tandem Di Francesco-Pinamonti. Solito 4-2-3-1 per il Bologna di Mihajlovic. Skorupski in porta. Medel e Bonifazi ancora coppia centrale con De Silvestri ed Hickey terzini. Mediana affidata a Dominguez e Soriano. Sulla trequarti c’è Vignato e sulle fasce Barrow con Skov Olsen. In avanti c’è Marko ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Gara bellissima al Carlo Castellani. Ilallancia iin classifica. Per i padroni di casa c’è l’autogol a freddo di Bonifazi e poi le firme di Pinamonti, Bajrami e Ricci. Nei rossoblù a segno Barrow e Marko Arnautovic. Quali soni state le scelte dei tecnici? Andreazzoli sceglie il 4-3-1-2. Vicario tra i pali e linea difensiva con Stojanovic, Viti, Romagnoli e Marchizza. In cabina di regia c’è Ricci affiancato da ?urkowski ed Henderson. Bajrami trequartista dietro al tandem Di Francesco-Pinamonti. Solito 4-2-3-1 per ildi Mihajlovic. Skorupski in porta. Medel e Bonifazi ancora coppia centrale con De Silvestri ed Hickey terzini. Mediana affidata a Dominguez e Soriano. Sulla trequarti c’è Vignato e sulle fasce Barrow con Skov Olsen. In avanti c’è Marko ...

Advertising

Fprime86 : RT @sportmediaset: Poker dell'#Empoli col Bologna, il #Sassuolo passa con la Salernitana. #SportMediaset - sportmediaset : Poker dell'#Empoli col Bologna, il #Sassuolo passa con la Salernitana. #SportMediaset - LAROMA24 : Serie A: poker dell'Empoli al Bologna, vittorie di misura per Sassuolo e Fiorentina #AsRoma - lamortevito : La Fiorentina vola, è quinta in classifica. Poker dell’Empoli al Bologna, Salernitana ancora ko.… - glooit : La Fiorentina vola, è quinta in classifica. Poker dell’Empoli al Bologna, Salernitana ancora ko leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Poker dell’Empoli La Fiorentina vola, è quinta in classifica. Poker dell’Empoli al Bologna, Salernitana ancora ko Sport Fanpage