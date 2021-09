Pinamonti | «Mi mancava tanto il gol | quando non arriva è sempre dura»

(Di domenica 26 settembre 2021) Andreaha parlato dopo il gol segnato in Empoli-Bologna Andrea, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, ha trovato il primo gol stagione nel match contro il Bologna. Ai microfoni di Dazn, la punta ha espresso le sue emozioni dopo la rete. «Miil gol,non. Ho trovato equilibrio e serenità, lavoroin settimana e ho la fiducia della società, mi avevano detto di star tranquillo che il gol sarebbeto. Serenità? Nulla di particolare, mi reputo fortunato per le varie esperienze, da Frosinone per la salvezza al Genoa, una piazza davvero calda con tante critiche, passando per la mentalità vincente dell’anno all’Inter. Adesso ho questa serenità che ...

magari qualcosa in mezzo, ma il loro lo hanno fatto, e ancora una volta, molto bene. ... Cutrone, attaccante sopraffino che merita altre chance in questa dura carriera,, che aspetta ...magari qualcosa in mezzo, ma il loro lo hanno fatto, e ancora una volta, molto bene. ... Cutrone, attaccante sopraffino che merita altre chance in questa dura carriera,, che aspetta ...Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, si è sbloccato nella gara contro il Bologna, segnando la sua prima rete in campionato. Il centravanti dei toscani si è presentato ai microfoni di DAZN e ha pa ...Basta il rigore di Vlahovic dopo un quarto d'ora alla Viola per superare l'ostica pratica Udinese mentre l'Empoli ne subisce 2 ma segna 4 reti al Bologna, infine la Salernitana perde di misura e si fa ...