Pechino Express 2021, chi parteciperà al reality? (Di lunedì 27 settembre 2021) Ecco chi sarà presente nel cast della nuova edizione di Pechino Express E’ tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express, programma condotto da Constantino Della Gherardesca su Sky Uno e Now. Sono state già presentate le coppie che faranno parte del cast, che a giorni partiranno per le riprese della nuova stagione in streaming su Now. Il cast è composto da: Aurora Leone e Fru, che saranno gli Sciacalli, Bugo e Cristian Dondi detti Gli indipendenti, Victoria Cabello e Paride Vitale, i Pazzeschi. Poi, Alex Schwarzer e Bruno Fabbri detti Gli atletici, Barbascura X e Andrea Boscherini, gli Scienziati, Ciro e Gianbattista Ferrara, i Padre e figlio. Non mancheranno Rita Rusic e Cristiano Di Luzio detti i fidanzatini, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e figlia. Infine, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, le Tik ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Ecco chi sarà presente nel cast della nuova edizione diE’ tutto pronto per la nuova edizione di, programma condotto da Constantino Della Gherardesca su Sky Uno e Now. Sono state già presentate le coppie che faranno parte del cast, che a giorni partiranno per le riprese della nuova stagione in streaming su Now. Il cast è composto da: Aurora Leone e Fru, che saranno gli Sciacalli, Bugo e Cristian Dondi detti Gli indipendenti, Victoria Cabello e Paride Vitale, i Pazzeschi. Poi, Alex Schwarzer e Bruno Fabbri detti Gli atletici, Barbascura X e Andrea Boscherini, gli Scienziati, Ciro e Gianbattista Ferrara, i Padre e figlio. Non mancheranno Rita Rusic e Cristiano Di Luzio detti i fidanzatini, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e figlia. Infine, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, le Tik ...

Advertising

trash_italiano : Pechino Express 2022: svelato il cast COMPLETO, la rotta e le altre novità [via @davidemaggio] - SkyTG24 : Pechino Express, in arrivo su Sky nel 2022. Alla guida Costantino della Gherardesca - davidemaggio : #BOOM Ecco cast completo, rotta e novità di #PechinoExpress 2022 - xhelenadelonge : pechino express trasferito in un canale a pagamento ma come vi permettete pechino express è comunista - DDAEN_GGUK : RT @trashloger: Comunque la rai che si fa scappare il programma migliore attualmente esistenza ovvero Pechino Express proprio scemi in culo -