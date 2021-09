No green pass, Lamorgese: “Gravissime parole vicequestore” (Di domenica 26 settembre 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, interviene sulla vicenda del vicequestore sul palco dei No green pass, definendo, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, le sue dichiarazioni “Gravissime”. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata” dice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana, interviene sulla vicenda delsul palco dei No, definendo, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, le sue dichiarazioni “”. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata” dice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

