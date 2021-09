Napoli-Cagliari oggi in tv: data, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Grande attesa per la sfida tra Napoli e Cagliari che scenderanno in campo in occasione della sesta giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 26 settembre nella cornice del Maradona e gli uomini di Luciano Spalletti vogliono tenere vivo il punteggio pieno in classifica con relativo primato. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale dal primo minuto, con le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Grande attesa per la sfida trache scenderanno in campo in occasione della sesta giornata diA. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 26 settembre nella cornice del Maradona e gli uomini di Luciano Spalletti vogliono tenere vivo il punteggio pieno in classifica con relativo primato. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale dal primo minuto, con le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #JuveSamp, #LazioRoma, #NapoliCagliari ma non solo: tutte le probabili formazioni di oggi e dove vederle in tv - SkySport : Probabili formazioni di Napoli Cagliari #SkySport #SerieA #SkySerieA #NapoliCagliari #Napoli #Cagliari - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL ROMA - Napoli, Spalletti ha scelto il centrocampo per il match contro il Cagliari - PEFIORENTINA : ???? ???? ???? Calcio SERIE A Match Day 5 11.30 Juventus v Sampdoria 14.00 KOs Udinese v Fiorentina Sassuolo v… -