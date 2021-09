LIVE Juventus-Sampdoria 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Chiesa e Dybala partono titolari!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match. 12.16 Morata conè la coppia che in questo momento ha dato più garanzie rispetto a Kean-. 12.13 Cuadrado parte da terzino destro, formazione molto offensiva con Bernardeschi esulle ali. 12.10 Perin debutta da titolare, turno di riposo per Szczesny nonostante sia parso in ripresa nelle prestazioni. 12.07 Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite con la maglia dellainA, realizzando 23 reti; contro i bianconeri ha realizzato quattro gol in 21 sfide nel massimo campionato, solo una in 10 confronti con i blucerchiati. 12.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; ...