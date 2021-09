LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Alaphilippe se ne va in solitaria, è l’attacco buono (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Alaphilippe continua a guadagnare, si alza sui pedali e rilancia l’andatura. 16.19 14 km all’arrivo, nessuno dà un cambio a Nizzolo. 16.19 Con ogni probabilità è l’attacco buono quello di Alaphilippe. Il francese sugli strappi oggi è stato superiore a tutti. 16.18 Alaphilippe ha già 10? su Powless, Stuyven, Van Baarle e Valgren. A 25? il gruppetto con Colbrelli, Nizzolo e Van Aert. 16.17 Si è messa malissimo per l’Italia. Alaphilippe è andato via, seguito da Powless, Stuyven, Van Baarle e Valgren. Più indietro tutti gli altri, compresi gli azzurri. 16.16 Stavolta ha fatto il vuoto il francese, potrebbe essere la stoccata decisiva. 16.15 SCATTA Alaphilippe SULLO STRAPPO DI SANT’ANTONIO! E’ ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20continua a guadagnare, si alza sui pedali e rilancia l’andatura. 16.19 14 km all’arrivo, nessuno dà un cambio a Nizzolo. 16.19 Con ogni probabilità èquello di. Il francese sugli strappi oggi è stato superiore a tutti. 16.18ha già 10? su Powless, Stuyven, Van Baarle e Valgren. A 25? il gruppetto con Colbrelli, Nizzolo e Van Aert. 16.17 Si è messa malissimo per l’Italia.è andato via, seguito da Powless, Stuyven, Van Baarle e Valgren. Più indietro tutti gli altri, compresi gli azzurri. 16.16 Stavolta ha fatto il vuoto il francese, potrebbe essere la stoccata decisiva. 16.15 SCATTASULLO STRAPPO DI SANT’ANTONIO! E’ ...

