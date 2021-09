Kandy di Amici 2021 | chi è | età | dove vive | Instagram | canzoni | Preferisco te

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 settembre 2021) La nuova classe di, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Rea è uno dei cantanti che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Il giovane è stato scelto da Anna Pettinelli. Ma conosciamola meglio! View this post onA post shared byOfficial (@ufficiale)di: chi, come si chiama, età,è nome d’arte di Andrea, ha 20 anni ea Ostia con il padre e la compagna. I genitori si sono divorziati quando lui aveva 6 anni e ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica quando il padre in casa gli faceva ascoltare i dischi di Battiti e dei Beatles. Di sé dice di essere ...