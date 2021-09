Highlights e gol Lazio-Roma 3-2: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Lazio-Roma, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico partita straordinaria per intensità, emozioni, gol, giocate e tanto altro: i biancocelesti partono fortissimo e dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alle reti di Milinkovic Savic e Pedro, ma sul finire del primo tempo Ibanez sigla la rete del 2-1. Nella seconda frazione di gioco arriva il 3-1, in contropiede, con Felipe Anderson ma ancora una volta la Roma non molla e su calcio di rigore, con Veretout, accorcia sul 3-2. Nel finale veleni, risse, tensione a mille ma alla fine la Lazio porta a casa il primo derby stagionale.I diritti degli Highlights del campionato di ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico partita straordinaria per intensità, emozioni, gol, giocate e tanto altro: i biancocelesti partono fortissimo e dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alle reti di Milinkovic Savic e Pedro, ma sul finire del primo tempo Ibanez sigla la rete del 2-1. Nella seconda frazione di gioco arriva il 3-1, in contropiede, con Felipe Anderson ma ancora una volta lanon molla e su calcio di rigore, con Veretout, accorcia sul 3-2. Nel finale veleni, risse, tensione a mille ma alla fine laporta a casa il primo derby stagionale.I diritti deglidel campionato di ...

