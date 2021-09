GF Vip: Gianmaria Antinolfi scrive alla fidanzata (Di domenica 26 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi è innamorato di Greta. La conferma arriva da un bigliettino che il concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto per la sua fidanzata e che ha scelto di farle recapitare da Tommaso Eletti, il primo eliminato di questa edizione del reality. Nel cuore di Gianmaria Antinolfi c’è solo Greta. Nonostante i continui scontri con Soleil Sorge, sua ex fidanzata, l’imprenditore campano sembra aver ben chiaro quali sono i suoi sentimenti per la ragazza che lo sta aspettando fuori dal programma. Antinolfi, infatti, aveva raccontato di aver sofferto molto dopo la fine della storia con Soleil, di cui era perdutamente innamorato. Nel frattempo, Gianmaria Antinolfi aveva conosciuto Greta, una ragazza con cui si sta frequentando ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 settembre 2021)è innamorato di Greta. La conferma arriva da un bigliettino che il concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto per la suae che ha scelto di farle recapitare da Tommaso Eletti, il primo eliminato di questa edizione del reality. Nel cuore dic’è solo Greta. Nonostante i continui scontri con Soleil Sorge, sua ex, l’imprenditore campano sembra aver ben chiaro quali sono i suoi sentimenti per la ragazza che lo sta aspettando fuori dal programma., infatti, aveva raccontato di aver sofferto molto dopo la fine della storia con Soleil, di cui era perdutamente innamorato. Nel frattempo,aveva conosciuto Greta, una ragazza con cui si sta frequentando ...

