Gf Vip 6, Franco Bortuzzo stronca la frequentazione tra suo figlio Manuel e Lucrezia Selassiè: "Non è il tipo di mio figlio" (Di domenica 26 settembre 2021) Il feeling tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè al Gf Vip 6 ha scatenato varibe reazioni, tra cui quella del padre di lui Franco Bortuzzo. Ospite della trasmissione di Radio Radio, Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli, Bortuzzo senior ha commentato per la prima volta la vicinanza tra suo figlio e una delle principesse etiopi. L'uomo si è detto sorpreso di questo rapporto, in quanto Manuel ha gusti fisici in fatto di ragazze abbastanza diversi: In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz'ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine.

