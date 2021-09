Germania, l'Spd supera la Cdu. Deludono Verdi e Afd Tempi molto lunghi per la formazione del governo (Di domenica 26 settembre 2021) Socialdemocratici (Spd) al 26%, cristianodemocratici (Unione di Cdu e Csu) al 24%, Verdi al 14,5%. Questi i risultati degli exit poll della televisione tedesca Zdf alle odierne elezioni per il rinnovo del Bundestag. I liberaldemocratici (Fdp) sono al 12%, l'estrema destra... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 settembre 2021) Socialdemocratici (Spd) al 26%, cristianodemocratici (Unione di Cdu e Csu) al 24%,al 14,5%. Questi i risultati degli exit poll della televisione tedesca Zdf alle odierne elezioni per il rinnovo del Bundestag. I liberaldemocratici (Fdp) sono al 12%, l'estrema destra... Segui su affaritaliani.it

