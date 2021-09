“Delusione Cagliari, squadra forse non adatta a Mazzarri” l’attacco dell’ex giocatore! (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli ha battuto il Cagliari per 2-0 nell’ultimo match della 6 giornata di Serie A, sulla partita è intervenuto Jeda. L’ex ha detto la sua su Mazzarri e sul Cagliari. L’ex Cagliari ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Alla domanda “Deluso dal ko del Cagliari a Napoli?” Jeda ha risposto: “La Delusione è già partita dall’inizio. Già la partita con lo Spezia mi ha dato l’idea di una squadra dove manca cuore, agonismo. La passata stagione doveva aver insegnato qualcosa. forse non si è capito che la Serie A è un campionato difficile, dove se non ci metti la determinazione, non ne vieni fuori. Col tutto il rispetto per Mazzarri, la squadra ha bisogno di tranquillità e non serviva un cambio di panchina ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli ha battuto ilper 2-0 nell’ultimo match della 6 giornata di Serie A, sulla partita è intervenuto Jeda. L’ex ha detto la sua sue sul. L’exha parlato ai microfoni di TMW Radio. Alla domanda “Deluso dal ko dela Napoli?” Jeda ha risposto: “Laè già partita dall’inizio. Già la partita con lo Spezia mi ha dato l’idea di unadove manca cuore, agonismo. La passata stagione doveva aver insegnato qualcosa.non si è capito che la Serie A è un campionato difficile, dove se non ci metti la determinazione, non ne vieni fuori. Col tutto il rispetto per, laha bisogno di tranquillità e non serviva un cambio di panchina ...

