Dayane Mello molesatata in diretta tv, La Fazenda rompe il silenzio: "Video spediti ad un team" (Di domenica 26 settembre 2021) Dayane Mello è stata molestata in diretta televisiva in due occasioni diverse dal rapper Nego Do Borel che, approfittando della brasiliana incosciente perché sbronza, l'ha palpata contro la sua volontà. Palpate che sarebbero andate addirittura oltre. Alla luce dei fatti La Fazenda ha squalificato il rapper Nego Do Borel ed ha sentito privatamente la modella chiedendo spiegazioni sulla notte passata insieme a lui e sulla frase da lei pronunciata "non posso ho una figlia". "Record TV informa che, dalla mattina di questo sabato, sta lavorando ad un'attenta inchiesta in relazione ai fatti dell'ultima notte nel reality "A Fazenda" che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell'analisi di tutto il materiale ...

