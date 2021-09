Claudio Amendola | lacrime a Verissimo | “Mia moglie è malata”

(Di domenica 26 settembre 2021), ospite nello studio di, ha parlato indella malattia della: le parole dell’attoreOggi,, ospite a, il talk show condotto da Silvia Toffanin ha raccontato molto della sua vita privata. L’attore ha svelato che laFrancesca Neri, con cui è sposato dal 2010, sta attraverso un momento molto complicato. La donna, attrice e produttrice cinematografica, ha recitato in molti film come “Pensavo Fosse Amore…Invece Era Un Calesse”, protagonista insieme a Massimo Troisi nel 1991. Ai microfoni dil’attore romano, commosso, ha speso parole di enorme affetto nei confronti della ...

Claudio Amendola a Verissimo in lacrime: «Mia moglie Francesca è malata»

Verissimo, Claudio Amendola torna ospite di Silvia Toffanin: 'La salute mi ha fatto cambiare le priorità'. Claudio Amendola è tornato ospite nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dopo tre anni. Claudio Amendola in lacrime a Verissimo: 'Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme'. Oggi, il giudice di Star in the Star è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove si è... Claudio Amendola parlando dell'amore per la moglie Francesca Neri, ha poi rivelato il retroscena di un momento poco felice: una malattia rara...